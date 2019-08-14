ВТО не намерена комментировать заявление Трампа о возможном выходе США из организации

ЖЕНЕВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная торговая организация (ВТО) не будет комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что его страна может выйти из ВТО, если это потребуется. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры ВТО Дэн Прузин.

"Мы не будем выступать с какими-либо комментариями вчерашнего заявления президента Трампа", - отметил он, отвечая на соответствующий запрос.

Трамп заявил во вторник, выступая перед сторонниками в Пенсильвании, что Соединенные Штаты могут выйти из ВТО, если это потребуется. Американский лидер выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США. "Мы проигрывали почти все споры в ВТО, они думали, что мы глупые", - сказал он . Однако, по словам Трампа, ситуация изменилась после того, как он стал президентом США. "Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдем, если нам придется", - сказал он.

Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.