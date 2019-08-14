Власти Карелии надеются, что смена владельца литейного завода даст импульс к его развитию

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Карелии выразило надежду на новые перспективы для развития литейного завода "Петрозаводскмаш", после его возможной продажи холдингу "Транспортные компоненты". Об этом в среду ТАСС сообщил министр экономического развития Павел Буренков.

Согласно опубликованным данным в базе решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС), 12 августа ФАС удовлетворила ходатайство компании ООО "Холдинг транспортные компоненты" о покупке 75% акций литейного завода "Петрозаводскмаш", принадлежащее АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома).

"ООО "Холдинг "Транспортные компоненты" объединяет более 20 компаний транспортного машиностроения, информационных технологий и энергетики. Надеемся, что ООО "Литейный завод Петрозаводскмаш" по результатам сделки получит дополнительный импульс развития. По имеющейся информации в настоящее время между предприятиями ведутся переговоры", - рассказал собеседник агентства.

Литейный завод "Петрозаводскмаш" единственное в России предприятие, которое производит чугунные отливки весом более 100 т. Карельская компания с 2014 года показывает чистый убыток, когда он составил 177,9 млн рублей, и вырос до 689,2 млн рублей по итогам прошлого года. "Атомэнергомаш" планировал начать производство комплектующих для ветроустановок, была запущена подготовка форм для первой отливки комплектующих.

Холдинг "Транспортные компоненты", по данным официального сайта объединения, включает в себя предприятия, специализирующиеся на производстве локомотивов, оборудования для подвижного состава и электротранспорта. Холдинг сотрудничает с железнодорожными компаниями-операторами России, Казахстана и Литвы.