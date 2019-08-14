Власти Северной Осетии планируют вывести из теневой занятости более 9,7 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют легализовать трудовые отношения более 9,7 тыс. человек в 2019 году, почти 6,5 тыс. человек уже начали трудиться легально. Об этом сообщили в среду в республиканском комитете по занятости населения.

"Установлен показатель по выведению из теневой занятости - 9 тыс. 712 человек в 2019 году. <…> В результате проведенной работы выявлено 6 тыс. 574 работников, которые трудились нелегально, из них 6 тыс. 457 человек уже оформили трудовые отношения", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Как пояснили ТАСС в комитете, в республике создана межведомственная комиссия по устранению неформальной занятости, в нее входят представители налоговой службы, администраций муниципалитетов, служб занятости, правоохранительных органов. Регулярно представители комиссии проводят в районах республики проверки предприятий, торговых точек.

Борьбу с неформальной занятостью в Северной Осетии ведут с 2015 года. В 2018 году в республике были легализованы трудовые отношения порядка 10,6 тыс. человек. Эта работа позволяет обеспечивать работников социальными гарантиями и увеличивать поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.