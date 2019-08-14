AutoGrid будет сотрудничать с Amazon для цифровизации энергетического сектора

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Калифорнийский поставщик программного обеспечения для энергетических компаний AutoGrid объявил о начале сотрудничества с Amazon Web Services (AWS) в рамках стратегии по цифровизации, сообщает AutoGrid на своем сайте.

Компании займутся совместной разработкой решения по распределенному управлению энергией на основе алгоритмов искусственного интеллекта. AutoGrid будет использовать набор услуг AWS IoT в своей платформе AutoGrid Flex для сбора, обработки и моделирования данных.

Компания также предоставит своим клиентам доступ к программному обеспечению Amazon SageMaker - полностью управляемому сервису, которые дает возможность разработчикам и исследователям быстро создавать, тренировать и внедрять модели машинного обучения. Разработанные решения на базе AI будут практически применимы как для крупных предприятий, так и для небольших энергетических компаний и розничных поставщиков электроэнергии.

Предполагается, что интеграция решений Amazon позволит энергетическим компаниям получить более детальное представление о показателях сети, повысить эффективность работы и более гибко и своевременно реагировать на колебания спроса.