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В "Одноклассниках" стало возможно добавлять друзей по фотографии

Новый сервис "Дружба по фото" работает на базе технологии распознавания лиц

Пользователи "Одноклассников" получили возможность добавлять друзей, просто фотографируя их на телефон. Как отмечается в сообщении соцсети, имя друга будет раскрыто только после подтверждения заявки с его стороны. 

"Для добавления друга во время встречи или знакомства пользователям ... достаточно сделать фото - и социальная сеть автоматически отправит заявку в друзья", - сообщают "Одноклассники".

Описание
© Пресс-служба соцсети "Одноклассники"

Для работы нового сервиса соцсеть использует собственную технологию распознавания лиц. Нейросеть сама находит изображение пользователя в базе фотографий. Как отмечают "Одноклассники", новый сервис позволяет за доли секунды находить людей с точностью свыше 99%. При этом ссылка на профиль друга появится после принятия им заявки, а фото его лица можно сделать только в режиме реального времени. 

"Таким образом, посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанное фото с ним", - подчеркнули в соцсети. 

Воспользоваться сервисом "Дружба по фото" можно в разделе "Дружбы" в мобильных приложениях "Одноклассников".

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