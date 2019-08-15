В "Одноклассниках" стало возможно добавлять друзей по фотографии

"Для добавления друга во время встречи или знакомства пользователям ... достаточно сделать фото - и социальная сеть автоматически отправит заявку в друзья", - сообщают "Одноклассники".

Пользователи "Одноклассников" получили возможность добавлять друзей, просто фотографируя их на телефон. Как отмечается в сообщении соцсети, имя друга будет раскрыто только после подтверждения заявки с его стороны.

Для работы нового сервиса соцсеть использует собственную технологию распознавания лиц. Нейросеть сама находит изображение пользователя в базе фотографий. Как отмечают "Одноклассники", новый сервис позволяет за доли секунды находить людей с точностью свыше 99%. При этом ссылка на профиль друга появится после принятия им заявки, а фото его лица можно сделать только в режиме реального времени.

"Таким образом, посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанное фото с ним", - подчеркнули в соцсети.

Воспользоваться сервисом "Дружба по фото" можно в разделе "Дружбы" в мобильных приложениях "Одноклассников".