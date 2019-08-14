Курс доллара превысил 66 рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,66% и достиг 66,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:13 мск.

В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года.

Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.

Российская валюта слабеет к доллару и евро вслед за нефтью. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 4,26% и достигла $58,69 за баррель.

В новость были внесены изменения (18:50 мск) - добавлена информация по тексту.