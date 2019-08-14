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Северный Кавказ

Во всех районах Дагестана до конца года отремонтируют почти 150 км дорог местного значения

На эти цели из республиканского бюджета выделено 771 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Ремонт дорог местного значения проведут до конца года во всех городах и районах Дагестана за счет средств регионального бюджета, всего будет отремонтировано 180 объектов общей протяженностью более 148,8 км, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев на встрече с президентом РФ сообщил, что в этом году из республиканского бюджета впервые выделено 771 млн рублей на строительство и ремонт дорог местного значения в районах республики.

"Предстоит провести ремонт на 180 объектах общей протяженностью более 148,8 км… В программе принимают участие все районы и города, за исключением Махачкалы и Дербента, поскольку в последних двух городах реализуются программы развития, финансируемые из федерального и регионального бюджетов", - сказал Гаджимурадов.

Как уточнили в пресс-службе министерства, в настоящее время работы ведутся на всех объектах.

По словам Гаджимурадова, масштабное финансирование дорожных работ в муниципальных районах за счет средств регионального бюджета призвано, в частности, создать дополнительные условия для повышения сбора налогов на местах и пополнения муниципальных дорожных фондов.

"Улично-дорожная сеть городов и муниципальных районов многие годы оставалась недофинансированной… Средств, направленных в муниципальные дорожные фонды, как правило, едва хватает на содержание улиц и дорог. В 2019 году министерству… было поручено подготовить нормативную базу под субсидирование ремонтов муниципальных дорог и улиц. Было решено на указанные цели направить в полном объеме средства, полученные в бюджет дорожного фонда Дагестана за счет транспортного налога", - пояснил министр.

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