Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами, - до того визита [президента Украины Владимира Зеленского], который должен быть в начале сентября в Польшу. Мы готовим Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий на двустороннем, трехстороннем уровне и который определит алгоритм сотрудничества", - сказала она в интервью изданию "Би-би-си Украина" в ответ на вопрос о перспективах переговоров о новом контракте с РФ о транзите газа.

1 августа дипломатический источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года. Это предложение, по данным источника, будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде, и рассматривает сценарии на случай прекращения транзита.