Сбербанк во II квартале направил почти 20 млрд рублей на инновации и техническое развитие

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Расходы Сбербанка на инновации, в том числе в сфере искусственного интеллекта, и развитие своей технологической платформы во II квартале 2019 года составили почти 20 млрд рублей, следует из квартального отчета кредитной организации.

"Общие затраты Сбербанка на эти цели во II квартале 2019 года составили 19,6 млрд рублей", - говорится в отчете.

Как отмечается в документе, в Сбербанке создано девять инновационных лабораторий, в ключевые задачи которых входит осуществление постоянного мониторинга новых технологий, внедрение инновационных решений в продукты и услуги банка, проведение прикладных научных исследований совместно с национальными университетами и научными центрами. Так, в 2018 году лаборатории создали более 100 прототипов, часть из которых уже внедрена в промышленную эксплуатацию.