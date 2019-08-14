В Северной Осетии разработают программу развития молочной отрасли

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены разработать программу развития молочной и перерабатывающей отраслей. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания Совета по предпринимательству при главе республики.

"Проводится большая работа по увеличению поголовья крупного рогатого скота, особенно дойного стада. Ставится задача - максимально обеспечить Северную Осетию собственной молочной продукцией, постепенно наращивая ее объемы. По итогам совещания дано поручение приступить в ближайшее время к разработке республиканской программы развития молочной и перерабатывающей отраслей", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день очень много молочной продукции завозится из других регионов. Соответственно, деньги уходят из республики. Наша задача, чтобы молочная продукция местных товаропроизводителей была больше представлена на прилавках и могла конкурировать с завозимой", - цитирует пресс-служба главу республики Вячеслава Битарова.

На совещании также подняли вопрос сотрудничества с сетевыми магазинами. Производители отмечают, что молоко с пометкой "сделано в Северной Осетии" мало представлено в этих торговых точках, а большая наценка делает продукцию неконкурентоспособной. Эту проблему поручено решить региональному Минэкономразвития и Агентству развития республики.

По данным окружного управления Росстата, Северная Осетия по итогам первого полугодия увеличила производство молока на 1,3%, доведя его до 74 тыс. тонн.