Глава Минторга США связал замедление роста экономики страны с проблемами Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX должно придать импульс темпу роста американской экономики, который из-за проблем компании Boeing замедлился на 0,4% во втором квартале. С таким прогнозом выступил в среду в эфире телеканала CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

"Например в последнем квартале проблемы Boeing с 737 MAX, возможно, привели к снижению [ВВП США] на 0,4%", - отметил министр. "Это [спад] будет компенсирован, когда проблемы с 737 MAX будут устранены", - рассчитывает Росс.

Как напоминает телеканал, рост ВВП США во втором квартале этого года снизился до 2,1% по сравнению с 3,1% в первом квартале. Boeing в прошлом месяце оценила свои потери в результате приостановки эксплуатации самолетов этой серии и отсрочек в их поставках заказчикам в $4,9 млрд. Из этой суммы $2,9 млрд приходится только на второй квартал.

Американский банк Wells Fargo в апреле выступил с прогнозом о том, что трудности Boeing приведут к снижению темпа экономического роста США на 0,2% во втором квартале. Банк J.P.Morgan в июле оценил такой спад в около 0,1%.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.