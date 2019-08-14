Эксперты ожидают, что цена Brent удержится в диапазоне $50-70 за баррель до конца года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Решение администрации США отложить введение пошлин на ряд товаров из Китая до декабря ослабило давление на нефть. Цена Brent отреагировала на это ростом выше $60 за баррель. Однако экономический спад продолжит оставаться основной проблемой для нефти, уверены эксперты, опрошенные ТАСС. Поводов для роста котировок больше нет, говорят они.

"Китай - очень важный потребитель нефти. От того, какая динамика спроса будет со стороны Китая, во многом будет зависеть направление, в котором двинется цена на нефть", - поясняет аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Стоимость нефти

Утихшая было летом волатильность на рынке нефти в августе вновь напомнила о себе. Стоимость нефти Brent рухнула почти на $5 - ниже $58 за баррель - на заявлении американского лидера Дональда Трампа о том, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Трамп обвинял Пекин в невыполнении обещаний увеличить объемы закупок американской сельхозпродукции. Однако в начале этой недели Белый дом сообщил, что повышение тарифов на часть товаров переносится на середину декабря. На этой новости цена на нефть подскочила сразу на 5% - до $61,35 за баррель.

Впрочем, перенос жесткого сценария тарифной войны на декабрь не означает, что волатильность на рынке нефти откладывается до конца года, считают эксперты. Отсрочка в повышении тарифов мало что изменит, основные проблемы нефти связаны с глобальным экономическим спадом, объясняет глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Исходя из этого, цена на нефть будет по-прежнему определяться заголовками газет. Сегодня мы видим, что кривая доходности двухлетних казначейских облигаций США впервые опустилась ниже 10-летних - это будет продолжать усиливать страх рынков перед рецессией", - предупреждает он.

Цена нефти сегодня больше определяется игрой спекулятивных инвесторов на финансовом рынке, которые используют новостную повестку, соглашается Калачев из "Финама". Фундаментально же обострение торговых отношений США с Китаем отражается на экономике последнего и ведет к замедлению темпов роста.

На нефтяные котировки также давят рост добычи в США и продолжающиеся закупки Китаем нефти у Ирана в обход санкций, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Нет поводов для роста

"Цена нефти Brent может опуститься до $50 за баррель, если торговая война будет способствовать дальнейшему росту рецессии", - говорит Хансен. Однако в этом случае в игру вступит противовес - альянс стран ОПЕК+, которые попытаются цену поддержать, считает он.

"Ниже $50 [за баррель] нефть не дадут опустить ни ОПЕК, ни сами Штаты, поскольку сланцевым производителям это тоже невыгодно", - добавляет Калачев.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что до конца этого года нефть будет торговаться в коридоре $50-70 за баррель. "Сильный рост или падение цен невыгодны, а колебание в определенном диапазоне устраивает всех, да еще дает возможность игрокам на этом заработать. Финансовый сектор в этом тоже заинтересован", - отмечает Калачев.

Лишних поводов для роста у нефти нет, уверены эксперты. "В пользу роста факторов практически нет, - рассуждает Полищук из Райффайзенбанка. - Максимально нефть может двигаться плюс-минус 10% на спекулятивных заявлениях в коридоре $55-65 за баррель".

Факторы, которые могли привести к резким скачкам за пределы этого диапазона, в виде санкций или обострения обстановки в Персидском заливе в основном отыграны, заключает он.