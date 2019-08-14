ФРП выделил 650 млн рублей с начала года на покупку оборудования для маркировки лекарств

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) с начала года выдал серию льготных займов на общую сумму более 650 млн рублей по программе "Маркировка лекарств". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе фонда.

"С начала года ФРП выдал льготных займов на сумму 653,1 млн рублей по программе "Маркировка лекарств", финансирование на покупку оборудования получили 20 компаний из 17 регионов России", - сообщили в пресс-службе.

Программа "Маркировка лекарств" начала работать в июне 2018 года. С тех пор было выдано 35 займов на сумму более 1,3 млрд рублей. Программа предполагает выдачу займов от 5 до 50 млн рублей на покупку специализированного оборудования под 1% годовых сроком до 2 лет. Погашение основного долга начинается только со второго года пользования займом.

В пресс-службе оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий отметили, что многие участники фармрынка уже полностью оснастили свои производственные площадки всем необходимым оборудованием. "Тем, кто только закупает оборудование, мы готовы оказать поддержку, чтобы процесс отладки прошел в максимально сжатые сроки", - добавили в ЦРПТ.