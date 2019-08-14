Аграрии Ставрополья ожидают не меньший урожай сахарной свеклы, чем в прошлом году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья намерены сохранить урожайность сахарной свеклы на уровне прошлого года (1,7 млн тонн), несмотря на прогнозируемое падение средней урожайности с 485,3 ц/га до 467,7 ц/га за счет увеличения площади посевов, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"Ожидаемый валовой сбор во всех категориях хозяйств составит около 1,7 млн тонн. Общая посевная площадь сахарной свеклы в 2019 году составила 35 тыс. га. В 2018 году валовой сбор составил 1,69 млн тонн с уборочной площади - 32,1 тыс. га при средней урожайности 485,3 ц/га", - приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Андрея Олейникова.

Отмечается, что аграрии края уже приступили к уборке сахарной свеклы - на площади 1,3 тыс. га было собрано 60,8 тыс. тонн корнеплода при средней урожайности 467,7 ц/га. Переработкой свеклы займется единственное в регионе профильное предприятие ОАО "Ставропольсахар".

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сохранение урожайности сахарной свеклы в РФ необходимо для стабилизации рынка и сохранения приемлемых цен на сахар.