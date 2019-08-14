{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Аграрии Ставрополья ожидают не меньший урожай сахарной свеклы, чем в прошлом году

Замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников сообщил, что ожидаемый валовой сбор во всех категориях хозяйств составит около 1,7 млн тонн

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья намерены сохранить урожайность сахарной свеклы на уровне прошлого года (1,7 млн тонн), несмотря на прогнозируемое падение средней урожайности с 485,3 ц/га до 467,7 ц/га за счет увеличения площади посевов, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"Ожидаемый валовой сбор во всех категориях хозяйств составит около 1,7 млн тонн. Общая посевная площадь сахарной свеклы в 2019 году составила 35 тыс. га. В 2018 году валовой сбор составил 1,69 млн тонн с уборочной площади - 32,1 тыс. га при средней урожайности 485,3 ц/га", - приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Андрея Олейникова.

Отмечается, что аграрии края уже приступили к уборке сахарной свеклы - на площади 1,3 тыс. га было собрано 60,8 тыс. тонн корнеплода при средней урожайности 467,7 ц/га. Переработкой свеклы займется единственное в регионе профильное предприятие ОАО "Ставропольсахар".

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сохранение урожайности сахарной свеклы в РФ необходимо для стабилизации рынка и сохранения приемлемых цен на сахар.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПатрушев, Дмитрий Николаевич
Орешкин не считает возможный выход США из ВТО фатальным для организации
Глава Минэкономразвития считает, что соответствующие заявления Дональда Трампа выглядят как переговорные приемы, чтобы оказывать давление на торговых партнеров
Читать полностью