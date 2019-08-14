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Орешкин не считает возможный выход США из ВТО фатальным для организации

Глава Минэкономразвития считает, что соответствующие заявления Дональда Трампа выглядят как переговорные приемы, чтобы оказывать давление на торговых партнеров

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) не будет для нее фатальным и может подтолкнуть к реформированию института, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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"Для самой организации потеря одного крупного игрока все-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации "тактических союзов" и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к ее реформированию и совершенствованию многосторонних правил по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике", - сказал Орешкин.

Он также подчеркнул, что пока сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы ВТО нет и не предвидится, и смысла отказываться от нее нет даже у таких крупных участников международной торговли, как США.

Орешкин считает, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из ВТО и намеренное блокирование работы апелляционного органа организации выглядят как переговорные приемы, чтобы оказывать давление на торговых партнеров. 

"Со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. Если такого рода "напоминания" начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам", - отметил министр.

При этом он добавил, что на эту же мысль наводит и позиция, которую американские торговые дипломаты занимают сейчас в Женеве по ключевому вопросу - функционированию системы разрешения споров. "Складывается впечатление, что, блокируя нормальную работу апелляционного органа ВТО, американцы создают для себя дополнительные рычаги влияния на своих торговых партнеров, в том числе для того, чтобы подтолкнуть их к принятию выгодных Вашингтону решений по реформированию организации", - подчеркнул он.

Теги
СШАРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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