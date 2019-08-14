Орешкин не считает возможный выход США из ВТО фатальным для организации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) не будет для нее фатальным и может подтолкнуть к реформированию института, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Для самой организации потеря одного крупного игрока все-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации "тактических союзов" и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к ее реформированию и совершенствованию многосторонних правил по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике", - сказал Орешкин.

Он также подчеркнул, что пока сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы ВТО нет и не предвидится, и смысла отказываться от нее нет даже у таких крупных участников международной торговли, как США.

Орешкин считает, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из ВТО и намеренное блокирование работы апелляционного органа организации выглядят как переговорные приемы, чтобы оказывать давление на торговых партнеров.

"Со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. Если такого рода "напоминания" начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам", - отметил министр.

При этом он добавил, что на эту же мысль наводит и позиция, которую американские торговые дипломаты занимают сейчас в Женеве по ключевому вопросу - функционированию системы разрешения споров. "Складывается впечатление, что, блокируя нормальную работу апелляционного органа ВТО, американцы создают для себя дополнительные рычаги влияния на своих торговых партнеров, в том числе для того, чтобы подтолкнуть их к принятию выгодных Вашингтону решений по реформированию организации", - подчеркнул он.