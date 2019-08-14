Эксперты: в СКФО опасаются снижения зарплат и роста цен при сокращении рабочей недели

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Региональные объединения профсоюзов на Северном Кавказе в целом поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, однако опасаются снижения зарплат и того, что понесенные работодателями издержки в конечном счете лягут на плечи работников и в итоге приведут к росту цен на товары и услуги, сообщили ТАСС опрошенные эксперты из Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. В Минтруде пояснили, что уже сейчас работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству.

"Профсоюзы не то, что поддерживают введение четырехдневной рабочей недели, но явились инициаторами этой идеи. Конечно, не все так просто. Несомненно, для нас принципиальной является позиция, чтобы при сокращении рабочей недели трудящийся сохранил прежний размер зарплаты. Соответственно, для этого должна повышаться производительность труда, должна эффективней строиться организация рабочего дня, но все это от работника не зависит, ответственность за эти изменения лежит на работодателе", - сказала ТАСС Фатимат Амшокова, председатель Объединения организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии.

Таймураз Касаев, председатель Федерации профсоюзов республики Северная Осетия - Алания, прогнозирует, что при сокращении трудовой недели работодатели в коммерческом секторе могут понести издержки, которые в итоге лягут на плечи потребителей.

"Все, что направлено на улучшение или сокращение рабочего дня трудящихся нашего государства, профсоюз в целом поддерживает, но за такой очень красивой формулировкой, как переход на четырехдневную [рабочую] неделю, есть целый ряд подводных камней <...> Если по бюджетной сфере мы это можем принять, то в коммерческой сфере, производственной дополнительные источники финансирования этого сокращенного дня лягут бременем на работодателей, и работодатель будет перекладывать эти издержки на конечную цель выпускаемой продукции", - пояснил он. Таким образом, это может привести к росту цен на потребительские товары и услуги. "Итог - [пострадает] потребитель, именно тот человек, о котором проявлена забота", - поделился Касаев.

Индивидуальный подход

По мнению начальника молодежной биржи труда Карачаево-Черкесии Ибрагима Тоторкулы, каждый конкретный регион и сектор рынка требует индивидуального подхода. "Каждый случай необходимо разбирать индивидуально, в каждом органе исполнительной власти, [изучать] экономическую целесообразность. Необходимо обращать внимание, например, на рабочие профессии: у них зарплата привязана к объему выполненной работы, то есть, например, они должны были проложить сколько-то квадратных метров тротуарной плитки, если сократить на четырехдневную работу, это непосредственно повлияет на их оплату труда", - отметил он.

Положительными сторонами сокращения рабочей недели опрошенные эксперты назвали возможность в дополнительный выходной день заняться спортом, здоровьем, самообразованием. "Если мы посмотрим на статистику, то сегодня вопрос хронической усталости, стрессов у населения стоит весьма остро. И, поскольку большую часть своей активной жизни мы проводим на работе, то логично эти состояния связывать именно с напряженным трудом", - добавила Амшокова.