ВЭБ.РФ поддержит проект по модернизации сетей водоканала в столице Удмуртии

ИЖЕВСК, 14 августа. /ТАСС/. Госкоропрация "ВЭБ.РФ" поддержит реализацию инвестиционного проекта по реконструкции сетей водоканала в столице Удмуртии, сообщил в среду во время визита в Ижевск председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По информации главы города Ижевск Олега Бекмеметьева, на данный момент износ сетей "Ижводоканала" составляет 50-55%, а износ оборудования около 45%. В рамках проекта по модернизации планируется осуществить реконструкцию насосных станций, строительство водопровода и внутриплощадочной сети, реконструкцию коллекторов и модернизацию водоочистных сооружений. Общая сумма инвестиций в проект составляет порядка 15 млрд рублей, власти города на данный момент ведут переговоры с двумя инвесторами, при этом одним из вариантов поддержки проекта может стать кредитование концессионера госкорпорацией.

"Из тех проектов, которые мы сегодня рассмотрели, я считаю, что нашей самой главной ответственностью являются чистая вода, вся инфраструктура по обеспечению города водой. Это современная водоочистка, это сточные воды. Если есть необходимость модернизации при нашей помощи инженерных сетей, мы готовы также участвовать. Все, что касается водоканала - это наш мандат номер один", - сказал Шувалов.

По словам представителей ВЭБ.РФ, планы по модернизации водоканала были проработаны совместно с госкорпорацией, однако властям города необходимо максимально серьезно отнестись к предложениям компаний, которые в будущем могут стать концессионерами.

"Инвестиции, которые необходимы нам для того, чтобы реконструировать и построить новые дополнительные объекты - это 15 млрд рублей на 15 лет. В первые шесть лет нам необходимо порядка 3,8 млрд рублей по нашей инвестиционной программе. Сразу же оговорюсь, что программа есть, она разработана совместно с коллегами из ВЭБ.РФ, мы ее утвердили и нам остается только выработать те механизмы, которые нам позволят эту программу реализовать. Мы видим два механизма: это либо концессионное соглашение, либо лизинговый механизм. По концессии мы работаем с потенциальными концессионерами при поддержке команды ВЭБ", - сказал глава Ижевска.

МУП "Ижводоканал" обслуживает в столице Удмуртии сети водоснабжения и водоотведения, протяженность которых составляет около 1700 км, также предприятие обеспечивает питьевой водой более 600 тыс. жителей города.