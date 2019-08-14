Шувалов: институты развития профинансируют создание рабочих мест в Удмуртии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Благодаря финансовой поддержки со стороны институтов развития во главе с ВЭБ.РФ в Удмуртии появятся новые рабочие места. Об этом со ссылкой на председателя ВЭБ Игоря Шувалова сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Сегодня мы обсуждали проекты, которые касаются не только столицы региона, но и малых городов. Это проекты в энергетике, общественном транспорте, машиностроении, проекты современной городской среды. Они все хорошо подготовлены и предварительно проработаны с потенциальными инвесторами, с группой ВЭБ, с профессиональными консультантами. Бизнес-миссия должна принести конкретные результаты. В Удмуртии появятся новые рабочие места, а ее экономика станет более конкурентоспособной", - отметил Шувалов.

Так, в рамках рабочей поездки делегации институтов развития команда Моногорода.РФ отобрала три наиболее проработанных проекта с общей суммой займа у Фонда развития моногородов в размере более 200 млн рублей. По итогам реализации будет создано порядка 400 рабочих мест, отметили в ВЭБ.

ВЭБ.РФ участвует в управлении институтами развития - Российским экспортным центром (РЭЦ), ДОМ.РФ и Корпорацией МСП - и формирует процедуры совместной работы над проектами, обеспечивающие использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, включая государственную.