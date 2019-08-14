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Госкорпорация "ВЭБ.РФ" готова поддержать инвестпроекты на территории Удмуртии

По словам главы республики, Удмуртия представила делегации ВЭБ.РФ более 60 проектов, которые могут вызвать интерес у представителей госкорпорации

ИЖЕВСК, 14 августа. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о готовности госкорпорации поддержать инвестиционные проекты, которые в дальнейшем могут быть реализованы на территории всей Удмуртии. Об этом Шувалов рассказал журналистам в среду в ходе рабочего визита в Ижевск.

"Мы сегодня рассматривали проекты не только вашего самого главного и важного города [Ижевска], но и небольших городов. Некоторые носят статус моногородов [Сарапул, Глазов, Воткинск], некоторые просто большие. То, что я вижу, как слажено работает команда, какие проекты и в какой степени проработки нам представляются, это высококлассная профессиональная работа. У нас есть уверенность, что эти все подходы, и вся эта бизнес-миссия, которую мы провели в течение двух дней, закончится конкретными проектами, конкретными рабочими местами и совершенно другой, более сильной экономикой в республике", - сказал Шувалов.

По его словам, госкорпорации развития были представлены проекты в том числе в сфере энергетики, общественного транспорта, современной городской среды и машиностроения. "Это не просто пожелания, это хорошо подготовленные проекты, которые проработаны с инициаторами, с потенциальными инвесторами, с группой ВЭБ.РФ и с профессиональными консультантами", - добавил Шувалов.

По словам главы республики Александра Бречалова, в общей сложности республика представила делегации ВЭБ.РФ более 60 проектов, которые могут вызвать интерес у представителей госкорпорации. Их общая стоимость составляет около 95 млрд рублей.

"Сегодня мы дополнили дорожную карту 61 проектом, которые мы хотели бы и готовы и уже реализуем с командой ВЭБ.РФ на сумму 95 млрд рублей. Я хочу отметить, что наше партнерство с ВЭБ, с институтами развития, которые входят в него, очень четко сформулировано в цифрах, в рабочих местах и в поступлениях в доходную часть бюджета", - сказал Бречалов.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссияУдмуртия
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