Удмуртия предложила ВЭБ.РФ участие в концессии по реконструкции ледовой арены в Ижевске

ИЖЕВСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии предложили ВЭБ.РФ участие в концессионных соглашениях по реконструкции ледового дворца "Ижсталь" и завершению строительства 50-метрового бассейна в центре Ижевска. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер региона Александр Свинин во время презентации инвестиционных проектов республики, на которой присутствовали представители госкорпорации.

"У нас есть идея реализовать в центре Ижевска большой комплексный проект благоустройства, который бы стал точкой притяжения не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города и гостей. Две доминанты, которые здесь присутствуют - это ледовый дворец и 50-метровый бассейн. И мы обращаемся к ВЭБ с предложением рассмотреть данный проект финансирования концессий как банковской организацией", - сказал Свинин.

По его словам, концессионером в обоих случаях выступает организация, принадлежащая Удмуртской Республике. Ледовый дворец "Ижсталь", на котором свои домашние матчи проводит одноименный клуб из Ижевска, был построен в 1971 году, в среднем игры команды посещают более 1 тыс. болельщиков. Бассейн является одним из самых больших долгостроев, работы на котором не могут закончить с 2012 года. "Мы считаем, что реализация двух проектов позволит нам не только возвести спортивные объекты, но эти места также станут точкой притяжения для бизнеса", - добавил Свинин.

Согласно презентации к его докладу, суммарная стоимость проектов составляет более 1,3 млрд рублей. Сумма инвестиций в реконструкцию ледового дворца составляет 650 млн рублей, в бассейн - более 740 млн. По мнению властей, реализация проектов позволит, в том числе, решить проблемы дефицита водных спортивных объектов, а также проблему подготовки спортивного резерва.

"То, что я вижу по тем проектам, которые вы предлагаете здесь, в центре города, это те места, где мы можем приложить все силы в одну точку с разными инструментами. То, что мы здесь видели, - это здорово", - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.