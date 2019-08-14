Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание. На повестке дня несколько вопросов, в том числе изменения в Налоговый кодекс и финансирование оснащения больницы в Туве.

Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках. Документ, подготовленный Минфином в рамках реализации плана по стимулированию развития генерации на возобновляемых источниках энергии с установленной мощностью до 15 кВт, был одобрен 20 мая на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Еще одной темой станет уточнение полномочий правительства по принятию решений о возможности использования судов, плавающих под флагами иностранных государств, при некоторых видах деятельности в области торгового мореплавания, на осуществление которых российские суда имеют преимущественное право. Принятие законопроекта позволит в случае необходимости (например, при реализации крупных инвестиционных проектов и отсутствии соответствующих специализированных судов, зарегистрированных в одном из российских реестров) привлекать суда под иностранными флагами без срыва контрактных обязательств.

Министрам на заседании в четверг также предстоит принять решение по введению механизма учета относящихся к коренным малочисленным народам России граждан. В основу должно лечь добровольное инициативное подтверждение такой принадлежности. Это позволит адресно предоставлять представителям коренных малочисленных народов предусмотренные российским законодательством социальные и экономические льготы.

Кроме того, кабмин примет решение по ратификации протокола о внесении изменений в российско-киргизское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года. Протоколом предусматривается включение нефтяного битума в перечень поставляемых из России в Киргизию нефтепродуктов начиная с 2019 года.

Министры также решат вопрос о выделении Минздраву в 2019 году 296 млн рублей на приобретение медицинских изделий для оснащения терапевтического корпуса республиканской больницы № 1 в Туве.