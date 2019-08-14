"Известия": Минэкономразвития подготовило проект свода правил для рестораторов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса, который получил название "Белая книга". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, "Белая книга индустрии гостеприимства" будет состоять из 200 страниц и семи глав, в которых будут изложены различные требования к рестораторам: выбор правильного помещения, обращение с оборудованием, работа с персоналом и продуктами и так далее.

"Документ представляет собой свод существующих обязательных требований к предприятиям общепита за исключением ненужных и абсурдных. "Белая книга" еще будет дорабатываться с учетом мнения бизнеса и регуляторов", - приводит газета слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Он уточнил, что правила разрабатываются совместно с рестораторами и будут носить обязательный характер. "Наша задача сейчас - снять требования, которые бизнес называет абсурдными, и при этом не упустить случайно те моменты, которые контрольно-надзорные органы считают критичными для безопасности", - отметил министр.

Глава ведомства добавил, что "Белая книга" - одна из форм "регуляторной гильотины", механизм которой предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Как пишут "Известия", позже похожие документы появятся и для других видов бизнеса, в том числе гостиничного.