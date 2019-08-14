Аргентинский песо усилил падение после объявления экономических мер президентом

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion закрыл торги в среду на отметке 63 песо за $1. В пятницу за американскую валюту давали 58 песо.

Экономический обвал по политическим причинам. Почему упал рынок в Аргентине

Национальная валюта начала снова падать в цене после того, как президент Аргентины Маурисио Макри объявил о ряде экономических мер, направленных на помощь гражданам республики, переживающей кризис. С утра доллар торговался на отметке 61 песо.

Основной аргентинский биржевой индекс Merval снизился на 1,86%. В понедельник он обрушился на 38%, однако во вторник снова вырос почти на 11%.

Курс аргентинского песо начал резко падать после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов. Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.