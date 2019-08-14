Кабмин Украины начал вовлечение частного сектора в управление портами "Ольвия" и "Херсон"

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил решение о начале процесса вовлечения частного сектора в управление такими государственными объектами, как порты "Ольвия" и Херсон". Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Правительство приняло решение об утверждении условий и начала концессии морских портов Ольвия и Херсон", - написал Омелян на своей странице в Facebook.

По его данным, более двадцати украинских и иностранных компаний подали предварительно заявки на участие в концессионных конкурсах. Кроме того, Омелян отметил, что идея концессии портов поддерживается президентом Украины Владимиром Зеленским. "За эти годы мы подготовили новый закон о концессии, который новый президент Украины определил среди приоритетных для голосования в новом парламенте уже осенью этого года", - подчеркнул министр.

Как пояснил министр инфраструктуры, проект концессии государственных объектов готовился с 2015 года. Концессия предполагает сохранение объектов в государственной собственности, но они будут передаваться в долгосрочное управление эффективным частным компаниям, "украинским или иностранным". Правительство Украины надеется, что это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, создать рабочие места и привлечь прямые инвестиции. За привлечение иностранных инвестиций на Украину неоднократно выступал Владимир Зеленский.