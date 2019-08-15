СМИ: власти Аргентины отказались от немедленной заморозки цен на бензин

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины пока не будет замораживать цены на бензин, как было объявлено в среду президентом Маурисио Макри. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Указ о заморозке цен на 90 дней должен был быть опубликован в четверг. Однако департамент энергетики принял решение сначала провести переговоры с компаниями, работающими в этом секторе, чтобы достичь с ними соглашения.

Ранее Макри объявил о ряде экономических мер, направленных на помощь гражданам республики, переживающей кризис. Власти страны планируют, в частности, поднять минимальную зарплату и выплатить бонусы госслужащим. Президент также заявил, что цены на бензин будут заморожены на 90 дней.

Макри объявил об этих мерах после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Результаты голосования привели к обвалу аргентинской биржи и резкому падению курса национальной валюты.