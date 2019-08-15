Кобылкин: РФ запретит экспорт леса в КНР при отсутствии помощи в вопросе незаконных рубок

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин в опубликованном в четверг интервью газете "Ведомости".

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", - сказал он.

По словам Кобылкина, он обратился с просьбой к правоохранительным органам Китая присоединиться к решению проблемы "черных лесорубов".

"Я предлагаю Китаю совместно с нами на нашей территории - вдоль границы - построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы", - добавил министр.

В июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса. По словам главы государства, "незаконная вырубка ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений". Он также поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками с использованием космических технологий. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками.