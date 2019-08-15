Кобылкин: геологоразведка в Арктике потребует до 47 млрд рублей частных инвестиций в год

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минприроды России разработало проект программы геологического изучения арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути, она потребует 37,5-47 млрд рублей частных инвестиций в год. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Минприроды уже разработало проект программы геологического изучения в целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути. Ее годовое финансирование - 3,7-4,1 млрд рублей из бюджета. За счет средств недропользователей - в 10 раз больше: 37,5-47 млрд рублей в год", - сказал он.

По словам Кобылкина, речь идет не только о жидких, но и о твердых полезных ископаемых. Исполнители работ - бюджетные учреждения Роснедр, "Росгеология" и компании-недропользователи.

"Дальнейшая работа будет выстраиваться согласно решениям, которые указаны в протоколе совещания по вопросам развития Арктики", - добавил министр.

Госкомиссия по Арктике 25 июля указала Министерству природных ресурсов и экологии РФ на неудовлетворительные темпы геологоразведки, а также руководству Росатома - на неполную программу развития инфраструктуры Севморпути. В частности, комиссия приняла решение о неудовлетворительной работе Минприроды по разведке и освоению арктических месторождений.

В июле представитель вице-премьера РФ Максима Акимова сообщал по итогам совещания проектного комитета о ходе реализации федерального проекта "Северный морской путь", что реализация проекта освоения Северного морского пути в 2020 году, по оценке Росатома, потребует 800 млн рублей, помимо утвержденных правительством 400 млн рублей.