Список российских моногородов планируется пересмотреть осенью 2020 года

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 августа. /ТАСС/. Список российских моногородов, в который сегодня включены 317 муниципальных образований из 61 региона страны, планируется пересмотреть осенью 2020 года, исключив из него моногорода, экономика которых стала устойчивой и избавилась от монозависимости. Об этом сообщила в четверг журналистам генеральный директор фонда Моногорода.рф Ирина Макиева на стратегической сессии "Моногорода 2024: нацпроекты" в Новокузнецке.

"Критерии отнесения к моногородам будут пересмотрены, это примерно осень 2020 года. Ряд городов, экономика которых сегодня находится в устойчивом состоянии, могут покинуть список. Есть города, экономика которых нас уже не тревожит, они совершили рывок, например, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Таштагол, мне кажется, что они действительно экономически устойчивы", - сказала она.

Кемеровская область на сегодня является регионом с самым большим количеством моногородов - экономика 24 муниципальных образований является монозависимой, так как тесно связана с угольной промышленностью, металлургией и машиностроением. Ранее распоряжением правительства РФ кузбасские моногорода Таштагол и Анжеро-Судженск были отнесены к моногородам первой категории с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

По словам Макиевой, моногорода, которые успешно диверсифицировали свою экономику и выйдут из списка, смогут стать наставниками для других стремящихся уйти от монозависимости территорий. "Мы бы хотели, чтобы города, которые изменили свою экономику, остались в качестве ментора или наставника для других моногородов", - отметила она.

В части менторства фонд Моногорода.рф уже запустил отдельный проект, который подразумевает наставничество между муниципалитетами. Первое такое соглашение ранее было подписано между моногородами Котовск в Тамбовской области и Кувшиново в Тверской области.

Стратегическая сессия "Моногорода 2024: нацпроекты" проходит в моногороде Новокузнецке Кемеровской области, ее участниками стали делегации 46 моногородов из 17 российских регионов РФ, а также руководители крупных компаний-инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций. Организаторами сессии выступают Министерство экономического развития РФ, Фонд развития моногородов (Моногорода.рф), госкорпорация "ВЭБ.РФ" и правительство Кузбасса.