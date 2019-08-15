Нацпрограмма развития Дальнего Востока позволит построить 1 тыс. социальных объектов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Национальная программа развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), которая станет одной из ключевых тем предстоящего V Восточного экономического форума (ВЭФ), позволит построить на Востоке стране 1 тыс. социальных объектов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) РФ.

"[По нацпрограмме] предлагается дополнительно построить 112 детских садов и 891 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), капитально отремонтировать школы, объекты культуры и медицинские учреждения, закупить 13 тыс. единиц нового медицинского оборудования", - сказали в министерстве.

С перспективой до 2035 года

В 2018 году президент РФ Владимир Путин по итогам ВЭФ поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Ее мероприятия планируется проводить до 2025 года, а в перспективе - до 2035-го.

Новый документ формировали с учетом мнения дальневосточников. Для этого во всех регионах проводили встречи с людьми, был создан специальный портал, где каждый мог оставить свои предложения. Только на сайт поступило свыше 16,5 тыс. предложений. Региональные правительства обобщили эти материалы, выделили ключевые инициативы, а затем губернаторы защитили их в законодательных собраниях.

После проделанной работы Минвостокразвития вместе с властями регионов и федеральными ведомствами сформировало социальный блок нацпрограммы, который включает восемь разделов - это демография, здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье, транспортная сфера и реализация программы "дальневосточный гектар". В программе выделены еще два блока - экономика и инфраструктура. В июне Минвостокразвития внесло документ на рассмотрение в правительство России.

В результате национальная программа, как считают в Минвостокразвития РФ, станет ответом на такие вызовы, как, например, миграция людей с Дальнего Востока и естественная убыль населения в этих регионах. Острой для ДФО также является проблема дефицита кадров. Кроме того, стоимость жилья на Дальнем Востоке на 18% превышает среднюю по России, а темпы ввода новых зданий в 1,5 раза ниже общероссийских показателей. Еще одна проблема - нехватка транспортной инфраструктуры, из-за которой расходы на логистику составляют до 50% в себестоимости продукции.

"Миссия национальной программы - повышение качества жизни в регионе до уровня выше среднероссийского, ускорение экономического роста до 6%, развитие магистральной инфраструктуры", - заключили в министерстве.

Ускорение экономического роста

Ускорение экономического роста в дальневосточных регионах до 6% в год - задача трудная, но выполнимая. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель председателя правительства Хабаровского края Виктор Калашников.

"Одна из целей национальной программы - заметно увеличить валовый региональный продукт Хабаровского края, привлечь для этого [в регион] более 1 трлн рублей инвестиций, создать свыше 25 тыс. новых рабочих мест. Так, в Хабаровском крае предлагается реализация инвестиционных проектов в металлургии, нефтепереработке, недропользовании, лесопереработке, сельском хозяйстве и рыбопереработке", - сказал Калашников.

В Якутии ускорения экономического роста будут добиваться в том числе за счет создания особого преференциального режима для промышленности, упрощения процедуры предоставления участков для недропользования и преференций на уплату налога на добавленную стоимость для бизнеса. Как отметили в Министерстве экономики республики, способствовать росту будет и реализация инфраструктурных проектов. Один из них - Ленский мост, который соединит три федеральные автодороги и станет основным элементом Северного широтного пояса на Востоке России, связывающего города Восточной Сибири с портами Охотского моря.

Власти Еврейской автономии также рассчитывают на то, что именно инфраструктурные проекты позволят привлечь в регион крупные инвестиции. В их числе - завершение строительства железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем, создание сопутствующего логистического комплекса и реконструкция железнодорожной сети.

"Реализация мероприятий программы позволит к 2025 году привлечь не менее 162 млрд рублей инвестиций в основной капитал, увеличить валовой региональный продукт субъекта. В перспективе до 2035 года в области будут созданы крупнейшие кластеры сельского хозяйства и пищевой промышленности", - заявил ТАСС глава региона Александр Левинталь.

Остановить отток населения

В Дальневосточном федеральном округе живут 8,2 млн человек - 5,5% от всего населения России. И эта цифра с каждым годом снижается - в поисках лучшей жизни люди уезжают в западные регионы страны, наблюдается и естественная убыль населения. Поэтому главные ожидания от национальной программы здесь связывают с решением демографических проблем.

Только Камчатка, как сообщили в правительстве региона, направила для нацпрограммы более 3 тыс. предложений, связанных с ростом рождаемости, увеличением продолжительности жизни, снижением миграционного оттока и привлечением в регион новых жителей.

"Один из значимых критериев привлечения людей на Дальний Восток - это создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Для этого в Амурской области реализуются такие крупные проекты, как строительство газопровода "Сила Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), космодрома "Восточный". В планах - строительство метанольного завода, Амурского газохимического комплекса, освоение золоторудных и угольных месторождений", - отметила первый замминистра экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Помимо этого, в нацпрограмму поступали предложения о запуске "дальневосточной ипотеки", которая обеспечит субсидирование процентной ставки по кредитам до уровня не более 5%, обсуждалась возможность введения дополнительных социальных выплат для молодых семьей. В нацпрограмму могут включить и такие меры поддержки, как выдача сертификатов на бесплатное обследование молодых семей и даже предоставление многодетным семейных автомобилей.

Новые дальневосточники

Жители Бурятии и Забайкальского края, которые в ноябре 2018 года вошли в состав Дальневосточного федерального округа, также участвовали в формировании национальной программы.

"Республика Бурятия сформировала заявку, по предварительной оценке, на сумму свыше 300 млрд рублей. Среди основного - строительство 43 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, трех площадок для санавиации, капитальный ремонт лечебных учреждений, приобретение медицинского оборудования, автомобилей скорой медицинской помощи. Для ликвидации второй и третьей смены планируется построить 47 новых школ, капитально отремонтировать более ста. Также в наших планах - создание центра для поддержки молодых талантов и круглогодичного центра отдыха и оздоровления детей "Артек" на Байкале", - рассказал Цыденов.

Бурятия внесла предложения по благоустройству дворов, ликвидации ветхого жилья и по транспортной инфраструктуре. На развитие транспорта направлены и предложения Забайкальского края. Власти региона хотели бы включить в программу строительство 11 двухуровневых путепроводов в местах пересечений автомобильных дорог с магистральными железными дорогами. По мнению чиновников, это помогло бы снизить количество аварий на железнодорожных переездах.

В Забайкальском крае также рассчитывают в два раза увеличить социальные выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для привлечения специалистов в села, построить площадки для санавиации и новые ФАПы, купить медоборудование и транспорт. В регионе надеются, что нацпрограмма позволит построить и капитально отремонтировать детские школы искусств, библиотеки, музеи и сельские дома культуры, а также обеспечить 20 отдаленных поселений солнечно-дизельными электростанциями.

Власти Бурятии предложили за счет нацпрограммы субсидировать строительство инфраструктуры для инвестпроектов, разработать программу для проведения геологоразведочных работ на территории Дальнего Востока и предоставить дополнительные налоговые льготы бизнесу. "Заявленные предложения позволят нам достичь главной цели - создать комфортные условия для жизни людей, обеспечить им достойную работу и жилье, возможность качественного отдыха", - заключил Цыденов.

Форум во Владивостоке

V Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его основными темами станут экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе. Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги с Индием, Китаем, Японией, Республикой Корея и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

В 2018 году на ВЭФ было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств.