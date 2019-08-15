"Ъ": Минтранс меняет методику определения мест установки дорожных камер

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ разработало новые методические рекомендации по установке дорожных камер вдоль дорог. Проект получил название "Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД", сообщает в четверг газета "Коммерсантъ", которая ознакомилась с текстом документа.

Проект обсуждался в ходе прошедшего в конце июля заседания проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). "Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учетом замечаний, высказанных в ходе комитета, - пояснил газете представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. - Документ планируется утвердить в сентябре".

Согласно новой методике, место установки камеры нужно выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов", пишет "Коммерсантъ". При этом властям следует изучить "финансово-экономическое обоснование" разных вариантов.

Кроме того, владельцам дорог рекомендовано размещать в интернете информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах как обычные стационарные приборы. В тексте методики термин "муляж (имитатор)" расшифрован как прибор, "имитирующий работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки", внешне трудноотличимый от обычной камеры.

Также предлагается использовать приборы, способные фиксировать одновременно несколько видов нарушений (превышение скорости и проезд на красный свет). "Если в течение полугода количество нарушений сократилось более чем на 80% либо в течение года не зафиксировано ни одной аварий, комплекс нужно перемещать в другое место, а на его месте лучше установить муляж", - пишет издание. Если у владельца автодороги нет возможности контролировать все аварийно опасные участки, то рекомендуется перемещать между ними камеры раз в три-шесть месяцев.

После утверждения проектным комитетом нацпроекта БКАД новая методика будет направлен во все регионы, кроме Москвы, подтвердили "Коммерсанту" в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Такое решение было принято на заседании проектного комитета нацпроекта БКАД.