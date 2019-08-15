Компания "Алроса" планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

ТАСС, 15 августа. Алмазодобывающая компания "Алроса" намерена в ноябре продать розовый бриллиант "Дух розы" весом 14,83 карата. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании Евгению Козенко.

Цветные бриллианты, образованные с примесями бора и азота, являются самыми дорогими, при этом особо ценятся именно розовые и красные камни. По мнению эксперта Идена Рачминова, председателя правления фонда Fancy Color Research Foundation, "Дух розы" может оказаться самым дорогим розовым бриллиантом за всю историю.

По оценкам эксперта, стоимость камня может составить $60-65 млн. В "Алроса" отказались назвать, за сколько они рассчитывают продать бриллиант, однако Козенко указала, что "Дух розы" станет самым дорогим камнем, когда-либо отполированным в России. Решение о том, как будут организованы торги, будет принято в следующем месяце.

Самый дорогой драгоценный камень весом 59,6 карата был продан в 2017 году аукционным домом Sotheby"s за $71 млн, отмечает Bloomberg.