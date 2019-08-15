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"Ведомости": Путин поддержал позицию Совбеза России по частотам для 5G

Совет безопасности ранее выступил против выделения частот для развития сетей связи пятого поколения в стране
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который не поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли связи и в одном из профильных ведомств.

"Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России", - говорится в публикации.

В письме Совбеза также содержится мнение, что использование диапазона совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах - не представляется возможным.

Представитель Совета безопасности отказался от комментариев изданию.

Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. В апреле вице-премьер Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. Минобороны весной в отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4-3,8 ГГц "рано", пишут "Ведомости".

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