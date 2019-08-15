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"Яндекс" выяснил, где в России самые дорогие и самые дешевые отели

Как отмечается в исследовании, стандартный двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле в среднем по стране обойдется путешественникам в 3816 рублей
Владивосток Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС

"Яндекс" провел исследование и определил, в каких городах России дороже всего обойдется номер в отеле, а где его можно снять наиболее дешево. Как говорится в сообщении компании, специалисты изучили цены на отели в самых популярных среди туристов российских городах и городах-миллионниках.

"Дороже всего номер во Владивостоке - 5954 рубля. Это в полтора раза больше, чем в целом по России. <...> Дешевле всего отели в Волгограде - всего 2574 рубля", - отметили в "Яндекс".

По данным "Яндекс.Путешествий", стандартный двухместный номер с завтраком в трехзвездочном отеле стоит в России в среднем 3816 рублей. Зимой эта цена немного ниже - 3510 рублей, а летом выше - 4235 рубля.

Помимо Владивостока, наиболее дорогие номера в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Что касается дешевых отелей, то их проще найти в Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. 

Как отмечают в компании, летом в большинстве городов цены на отели растут, особенно в курортных городах, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Курортные города летом одни из самых дорогих, а зимой - самые дешевые. Наиболее стабильные цены на отели в Уфе, Краснодаре, Новосибирске и Москве - в течение года они практически не меняются.

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