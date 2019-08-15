ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выплачивает по кредиту от 30% до 50% общего дохода семьи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый пятый житель России (21%) ежемесячно выплачивает по кредиту от 30% до 50% совокупного дохода семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте центра.

Согласно материалам исследования, 31% респондентов, преимущественно в возрасте от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (27%), выделяют на погашение кредитов от 10% до 20% семейного дохода. Еще 16% опрошенных тратят на ежемесячные выплаты от 21% до 30% бюджета.

Большинство респондентов (66%), которые имеют кредит, отметили, что за последний год не испытывали трудностей с выплатами. Чаще всего это россияне в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 59 лет (71%). Еще 33% опрошенных россиян, преимущественно в возрасте 18-24 лет, испытывали затруднения с выплатами кредитов.

В целом более половины респондентов (60%) считают, что смогут погасить имеющийся кредит (63% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет и 65% россиян в возрасте от 45 до 59 лет, а также по 68% среди жителей городов с численностью населения от 500 до 950 тыс. и менее 100 тыс. жителей). Еще 38% опрошенных, напротив, отметили, что погашение займа вызовет у них определенные трудности (по 41% среди тех, кому от 18 до 24 лет, от 25 до 34 лет и больше 60 лет, а также 43% жителей городов-миллионников и 47% сельских жителей).