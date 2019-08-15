В Киеве ожидают решения суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" до конца 2021 года

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Стокгольмский арбитраж может вынести решение по иску "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" о компенсации из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) до конца 2021 года. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью изданию " Экономическая правда ".

"Слушания назначены на весну 2021 года. Окончательные решения могут быть вынесены до конца 2021 года", - заявил он. По словам Витренко, диапазон исковых требований к российской стороне составляет от $11 млрд до $14 млрд. "Основанием для этой компенсации является контракт на транзит, в рамках которого у нас есть право требовать пересмотра тарифа на транзит", - сказал он.

Представитель "Нафтогаза" добавил, что в транзитном контракте "есть ссылка на европейские правила формирования тарифа", которые предусматривают отражение затрат украинской стороны, в том числе так называемую ускоренную амортизацию и обесценивание украинской ГТС. "Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года, потому что потом не будет транзита", - добавил он.

Витренко сообщил, что ранее был утвержден план арбитражного процесса. По нему "Газпром" в июне 2019 года уже подал свои исковые требования. "До ноября мы готовим формальный ответ на их исковые требования и предъявим, соответственно, свои исковые требования", - заявил он.

В июне 2018 года "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков. Изначально сумма иска называлась в пределах $12 млрд. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что Киев готов отозвать этот иск, если российская сторона предоставит гарантии уплаты компенсации в новом долгосрочном транзитном контракте. Среди иных вариантов - пересмотр или изменение предмета иска, отмечал он. В свою очередь, Витренко заявлял также, что "Нафтогаз" может снизить сумму иска до $2 млрд в случае продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года.