Топ-менеджер "Нафтогаза" назвал общую сумму арестованных активов "Газпрома"

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Общая сумма арестованных активов "Газпрома" по искам "Нафтогаза Украины" превышает $3 млрд. С таким утверждением выступил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отметив, что украинская сторона планирует добиться взыскания необходимой суммы до конца 2020 года.
"Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает $3 млрд", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда". Активы арестованы в Великобритании и Нидерландах, при этом в Люксембурге и Швейцарии есть "определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами", добавил Витренко.
"Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены", - заявил представитель "Нафтогаза". По его словам, среди арестованных активов - банковские счета.
У Киева пока нет разрешения на реализацию арестованных активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга, поскольку для этого еще необходимо отдельное решение суда.
"Мы ожидаем, что ближе к середине 2020 года начнется принудительное взыскание долга - активы в Голландии начнут продаваться. Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около $3 млрд. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - заявил он.
Судебная история
В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.
"Газпром" в марте 2018 года уведомил НАК "Нафтогаз Украины" о необходимости восстановить баланс интересов сторон по договорам, нарушенный ранее решениями Стокгольмского арбитража, и предложил провести переговоры по этому вопросу. Переговоры не привели к успеху, поэтому 20 апреля 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа через территорию Украины с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон. "Нафтогаз Украины" подал ответ на эту просьбу об арбитраже 22 мая 2018 года и предъявил встречные требования по контрактам.
Рассмотрение данного дела объединено с иском "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит газа, который украинская компания подала в июле 2018 года. "Нафтогаз" требует пересмотреть тариф с 18 марта 2018 года и взыскать с "Газпрома" $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия контракта на транзит.
Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома".
Договорные отношения
С 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу. Оба истекают в конце 2019 года. С 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром", в свою очередь, не прокачивал через Украину договоренный объем газа. В 2014 года компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.