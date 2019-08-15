Топ-менеджер "Нафтогаза" назвал общую сумму арестованных активов "Газпрома"

"Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает $3 млрд", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда". Активы арестованы в Великобритании и Нидерландах, при этом в Люксембурге и Швейцарии есть "определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами", добавил Витренко.

"Смысл в том, что в этих странах нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены", - заявил представитель "Нафтогаза". По его словам, среди арестованных активов - банковские счета.

У Киева пока нет разрешения на реализацию арестованных активов в рамках процедуры принудительного взыскания долга, поскольку для этого еще необходимо отдельное решение суда.

"Мы ожидаем, что ближе к середине 2020 года начнется принудительное взыскание долга - активы в Голландии начнут продаваться. Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около $3 млрд. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - заявил он.

Судебная история

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

"Газпром" в марте 2018 года уведомил НАК "Нафтогаз Украины" о необходимости восстановить баланс интересов сторон по договорам, нарушенный ранее решениями Стокгольмского арбитража, и предложил провести переговоры по этому вопросу. Переговоры не привели к успеху, поэтому 20 апреля 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа через территорию Украины с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон. "Нафтогаз Украины" подал ответ на эту просьбу об арбитраже 22 мая 2018 года и предъявил встречные требования по контрактам.

Рассмотрение данного дела объединено с иском "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит газа, который украинская компания подала в июле 2018 года. "Нафтогаз" требует пересмотреть тариф с 18 марта 2018 года и взыскать с "Газпрома" $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия контракта на транзит.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома".

Договорные отношения

С 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу. Оба истекают в конце 2019 года. С 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром", в свою очередь, не прокачивал через Украину договоренный объем газа. В 2014 года компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.