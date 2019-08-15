Проект Ленского моста в Якутии хотят включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Проект моста через Лену в Якутии включен в проект разрабатываемой национальной программы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2020-2025 годах, который обсудят в сентябре на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правительства республики Владимир Солодов.

"Программа сформирована, стала результатом года работы. Большой вклад в ее формирование внесли сами граждане. Был запущен сайт дв2025.рф, на котором только от жителей Якутии было зарегистрировано более 3 тыс. предложений. Самыми популярными из них стали предложения по развитию инфраструктуры, социальных объектов, транспортной доступности. В качестве приоритетов мы хотели бы видеть в национальной программе мост через Лену, газопроводную систему, обеспечивающей Якутск, реконструкцию аэропорта столицы региона, а также вторую очередь Якутской ГРЭС-2", - сказал Солодов.

Он отметил, что лидером голосования стал проект строительства моста через Лену. "Мы стали самым активным регионом по количеству предложенных идей. Самыми популярными из внесенных стали предложения по развитию инфраструктуры, социальных объектов, транспортной доступности. По республике лидером стал проект по строительству Ленского моста", - уточнил глава кабмина Якутии.

Национальная программа развития Дальнего Востока станет основной программой ВЭФ. Поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года дал президент РФ Владимир Путин. Она должна объединить мероприятия уже принятых нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей.