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Несмотря на ЧП с самолетом, в небе над Жуковским идет подготовка к авиасалону МАКС-2019

МАКС-2019 открывается в Жуковском 27 августа
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© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Плановая подготовка к авиасалону МАКС-2019 ведется в подмосковном Жуковском, несмотря на происшествие с самолетом "Уральских авиалиний" утром в четверг. Об этом сообщил ТАСС источник в ЛИИ имени Громова.

"Несмотря на авиапроисшествие, полеты в воздушной зоне не приостанавливались. Идут полеты испытательной авиации в рамках подготовки к авиасалону", - сказал собеседник агентства.

Так, около получаса назад на протяжении 15 минут свою демонстрационную программу отлетал авиалайнер МС-21-300.

МАКС-2019 открывается в Жуковском 27 августа.

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