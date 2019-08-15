На сессии "Глобальной энергии" на конгрессе в ОАЭ обсудят энергоэффективность и экологию

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сессия "Миссия выполнима: "Глобальная энергия" как драйвер устойчивого развития для всех" на Всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби будет посвящена инновационным технологиям и глобальному энергетическому сотрудничеству в борьбе с экологическими проблемами. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации "Глобальная энергия".

"Участники дискуссии рассмотрят лучшие инновационные технологии, направленные на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии и "чистых технологий" в традиционной энергетике, оценят величину финансовых ресурсов, необходимых для "энергетического перехода". Спикеры также представят примеры глобального энергетического сотрудничества в борьбе с экологическими проблемами, проанализируют политику стран, которым удается успешно реализовывать стратегию "устойчивого развития" и, в противовес, государства, чьи действия приводят к усилению глобальных климатических проблем", - отметили в пресс-службе.

XXIV Всемирный энергетический конгресс состоится 9-12 сентября в Абу-Даби. "Глобальная энергия" не только проведет там собственную сессию, но и делегирует своих экспертов для участия в ключевых сессиях конгресса, представит собственный стенд, а также организует специальную энергетическую викторину. Главная тема форума 2019 года - "Энергия для процветания". Сессия "Миссия выполнима: "Глобальная энергия" как драйвер устойчивого развития для всех" состоится 10 сентября, во второй день работы конгресса.

"Новый технологический цикл требует новых комплексных решений. На наш взгляд, стратегия "устойчивой энергетики" отвечает основным глобальным вызовам, с которыми сталкивается мировое сообщество сегодня. Однако для ее реализации, помимо инициативы, нужны политические уступки со стороны ведущих держав и коренной пересмотр подходов к энергопотреблению, ориентир на разумное потребление ресурсов", - прокомментировал повестку предстоящего мероприятия "Глобальной энергии" руководитель компании Александр Игнатов, слова которого приводит пресс-служба.

Он считает, что эксперты на сессии "Глобальной энергии" смогут не только указать на "болевые точки" глобального энергетического ландшафта, но и "порекомендовать комплекс мер, которые приведут к экономическому процветанию, высокому уровню социального благосостояния и повышению качества жизни".

Конгресс Мирового энергетического совета

Конгресс в Абу-Даби соберет на одной площадке ведущих лидеров мировой энергетики, представителей власти, бизнеса и научных деятелей для обсуждения наиболее важных тенденций индустрии. Ожидается, что в форуме примут участие 250 спикеров, 4 тыс. делегатов, 500 генеральных директоров, более 50 министров, а общее число посетителей достигнет 15 тыс. человек.

Всемирный энергетический конгресс - международный съезд лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы поддержания энергоресурсов и посвященный изучению наиболее важных тенденций ТЭК. Это мероприятие Мирового энергетического совета является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости отрасли.

Следующий, 25-й, конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Совместная работа ассоциации "Глобальная энергия" с организатором Всемирного энергетического конгресса - Мировым энергетическим советом (МИРЭС) началась в 2018 году. Признавая важность международного сотрудничества, стороны провели ряд переговоров по вопросам развития взаимовыгодного партнерства в целях устойчивого развития энергетики.

О "Глобальной энергии"

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.