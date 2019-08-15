Перевозки пассажиров скоростными поездами выросли на 17% в январе-июле 2019 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров скоростными поездами "Ласточка", "Сапсан" и "Стриж" в январе-июле 2019 года составили порядка 2,4 млн, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 17%, следует из сообщения ОАО "РЖД".

Скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж" перевезли свыше 2 млн пассажиров (+10,2%) по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород. Из них "Ласточками" перевезено свыше 1,35 млн пассажиров (+14%), поездами "Стриж" - около 711 тыс. пассажиров (+3,7%).

Скоростными поездами "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Санкт-Петербург перевезено около 306 тыс. пассажиров.

"Российские железные дороги" (РЖД) за семь месяцев 2019 года перевезли 682,2 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем в январе-июле 2018 года.

