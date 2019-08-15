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ВЭФ-2019
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Песков: лидеры России, Японии, Индии, Малайзии и Монголии выступят на ВЭФ 5 сентября

В этот день состоится пленарное заседание, модератором которого станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"5 сентября будет главное мероприятие форума - пленарное заседание. В нем в этом году примут участие, вместе с нашим президентом, премьер-министр Индии, премьер-министр Японии, премьер-министр Малайзии, а также президент Монголии", - сказал Песков. По его словам, модератором пленарной сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВЭФ-2019
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