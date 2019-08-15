{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не стал комментировать служебную переписку по теме выделения частот 5G

По данным газеты "Ведомости", президент поддержал отрицательную позицию Совбеза по вопросу о выделении используемых военными частот для развития сетей пятого поколения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикацию газеты "Ведомости" о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал отрицательную позицию Совета безопасности РФ по вопросу о выделении используемых военными частот для развития сетей пятого поколения (5G).

"Без комментариев, поскольку традиционно мы служебную переписку никак не комментируем", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным газеты "Ведомости", Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G. В письме Совбеза, по данным газеты, содержится мнение, что использование диапазона совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах - не представляется возможным.

Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. В апреле вице-премьер Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос.

Путин счел справедливым, чтобы связанные с Курганом компании платили налоги в этом регионе
Врио главы Курганской области Вадим Шумков обратился к президенту с просьбой рассмотреть вариант о переводе в регион центров прибыли некоторых компаний
Читать полностью