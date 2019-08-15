Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже поднялся на 0,6% и достиг уровня в 74,003 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:14 мск. В последний раз курс евро был выше 74 рублей 1 апреля текущего года.

Курс доллара поднялся на 0,53%, до 66,37 рубля. Доллар и евро укрепляются к рублю на фоне снижения цены на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,23%, до 58,18 доллара за баррель.

Индекс РТС опустился на 0,96%, до отметки 1247,64 пункта, свидетельствуют данные торгов. В последний раз индекс находился ниже отметки в 1250 пунктов 16 мая текущего года.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 13:12 мск опустился на 0,38%, до 2627,15 пункта.