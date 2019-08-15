ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера "Мирогрупп"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.

Отмечается, что банк приобрел 70% в капитале компании "Мирогрупп Ресурсы", которая является одним из лидеров зернового бизнеса России.

Она имеет разветвленную сеть региональных представительств, партнерские отношения с сельхозпроизводителями от небольших фермерских хозяйств до агрохолдингов федерального уровня, а также с инфраструктурными предприятиями и компаниями.

По словам первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, "покупка "Мирогрупп" является важным шагом в реализации стратегии ВТБ на зерновом рынке".

"Данная транзакция позволит нам добиться прозрачного ценообразования на зерно на внутреннем рынке РФ и обеспечить поддержку в организации биржевой торговли. За счет формирования трейдинговой и логистической инфраструктуры банк сможет продавать качественное зерно на международных рынках напрямую конечным потребителям", - отметил он.

Ранее ВТБ купил 99,9% Новороссийского зернового терминала за 35,5 млрд рублей у Новороссийского морского торгового порта.