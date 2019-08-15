Эксперты: рынок панда-бондов за четыре года вырос в семь раз и достиг $52 млрд

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Общий объем рынка панда-бондов за четыре года вырос в семь раз и по состоянию на апрель 2019 года составил $52 млрд (350 млрд юаней). Об этом сообщается в материале рейтингового агентства АКРА.

"Рынок панда-бондов начал активно развиваться с 2015 года, и за последние пять лет общий объем долговых бумаг, размещенных иностранными заемщиками, составил 350 млрд юаней. На сегодняшний день рынок панда-бондов по масштабу сопоставим с рынками долговых бумаг, номинированных в других азиатских валютах", - говорится в материале.

По мнению АКРА, рынок панда-бондов продолжит расти, поскольку все больше компаний, ведущих операционную деятельность в Китае, а также государств, заинтересованных в продвижении своего имиджа и налаживании сотрудничества с КНР, могут заинтересоваться данными долговыми бумагами.

Однако, по мнению АКРА, не стоит ожидать, что рынок панда-бондов в обозримой перспективе сможет стать альтернативой для займов в долларах и евро.

В агентстве отметили, что основным препятствием для более активного развития рынка панда-бондов остается их сравнительно высокая цена, а также сложный процесс одобрения размещения китайскими регуляторами и относительно низкая ликвидность долгового инструмента.

Крупнейшими эмитентами панда-бондов являются транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, а также правительства зарубежных стран (Польша, Венгрия, Филиппины и т. д.).

Единственной российской компанией, разместившей панда-бонды, является ОК "Русал". ВЭБ.РФ, также рассматривавший возможность выпуска, отказался от размещения, так как посчитал его в сложившихся условиях нецелесообразным.