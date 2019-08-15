Орешкин: банки, загоняющие людей глубоко в долги, должны нести ответственность

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банки, которые "загоняют" людей в серьезные долги, должны нести финансовую ответственность. Такое мнение в интервью агентству Reuters озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Банки, которые загоняют людей глубоко в долг, должны нести финансовую ответственность за это", - сказал Орешкин.

Он также напомнил, что сейчас разрабатывается упрощенная процедура банкротства для физических лиц с высоко долговой нагрузкой. По словам министра, предложение еще предстоит обсудить с Банком России. "Будем обсуждать, но есть риск, что они будут не согласны, так как это очень невыгодно банкам", - отметил Орешкин.

Министр подчеркнул, что в настоящий момент у трети заемщиков долг перед банком превышает годовой доход. "Это не межвременное перераспределение расходов и доходов, это проблема финансовой грамотности, долговая ловушка, в каких-то случаях даже хуже игромании", - считает Орешкин.

По словам министра, реальные располагаемые доходы населения находятся на отметке около нуля. Орешкин отметил, что это связано, в первую очередь, с ростом расходов на обслуживание долгов. "Логика, что население из-за низких доходов берет потребительские кредиты, - она банковская, тех банков, которые навязывают людям кредиты. Потому что кредиты - это не дополнительные деньги, которые с неба упали, это деньги, которые в короткий срок нужно вернуть и с большими процентами. Но банки настойчиво навязывают их. Это в том числе проблема невысокой финансовой грамотности у отдельных людей", - добавил глава Минэкономразвития.