Орешкин: инфляция в РФ может опуститься значительно ниже 4% в первом полугодии 2020 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Инфляция в России может опуститься значительно ниже 4% в первом полугодии 2020 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью агентству Reuters.

"Мы видим очень серьезные риски, что инфляция уйдет значительно ниже 4% в первом полугодии 2020 года. Динамика месячной базовой инфляции, очищенной от сезонности, в годовом выражении держится вблизи уровня 3% последние несколько месяцев. Инфляция, импорт, показатели рынка труда - все говорит о нехватке спроса. Поэтому денежно-кредитная политика должна быть смягчена настолько, чтобы рост других видов кредитования, а именно ипотечного, которое сильнее всего реагирует на ставку, инвестиционного, снижение нормы сбережений - все это вместе привело бы внутренний спрос на тот уровень, который соответствует 4% инфляции", - сказал министр.

Ранее он говорил, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе понизит ожидания по инфляции в России по итогам 2019 года до уровня ниже 4% с 4,3% в нынешнем прогнозе.

По прогнозу Банка России, инфляция в РФ в 2019 году составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.