ABB и Hitachi объединят усилия для цифровизации энергетического сектора в Японии

ТАСС, 15 августа. Компании ABB и Hitachi объявили о сотрудничестве с целью цифровизации японской энергетической системы. Компании совместно разработают и внедрят программное обеспечение для балансирования спроса и предложения энергии в сети, сообщает издание Power Engineering International.

Для обеспечения более высокой операционной эффективности Hitachi заказала систему управления Manager Market System (MMS), разработанную ABB Ability Network. Система будет адаптирована к специфическим требованиям и особенностям японского рынка электроэнергии.

Первыми новое решение внедрят операторы и энергопровайдеры TEPCO Power Grid и Chubu Electric Power Company. Компании будут использовать систему для проведения закупок мощностей и реализации сделок по продаже электроэнергии. Ожидается, что помимо роста эффективности энергетического рынка, MMS также позволит обеспечить более стабильное и надежное энергоснабжение.

Ранее MMS уже была успешно протестирована и внедрена как в странах Европы, так и в Северной Америке. Решение показало свою состоятельность и позволило повысить устойчивость и эффективность работы локальных энергетических систем.