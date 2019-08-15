Путин счел справедливым, чтобы связанные с Курганом компании платили налоги в этом регионе

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает справедливым, если связанные с Курганской областью компании будут платить налоги в этом регионе.

С просьбой рассмотреть вариант о переводе в Курганскую область центров прибыли некоторых компаний врио главы региона Вадим Шумков обратился к главе государства во время встречи в Ново-Огарево.

"Думаю, это справедливо. Потому что это должно ровным слоем проходить", - ответил Путин. Он при этом обратил внимание, что нельзя подрывать и те субъекты РФ, где традиционно организованы соответствующие центры прибыли, так как "эти регионы в свои планы развития тоже вносят определенные параметры". "Но делать надо, я согласен", - заключил президент.

Путин готов поддержать создание СЭЗ в регионе

Президент готов поддержать создание свободной экономической зоны на территории Курганской области, если власти региона создадут для этого условия. Об этом также заявил глава государства на встрече с врио губернатора.

Врио главы региона рассказал президенту о варианте стимулирования ряда компаний к локализации системных инвестиционных проектов. "В том числе, мы обсуждаем с компанией "Ростех" создание свободной экономической зоны", - сказал Шумков.

"Я готов поддержать, только и вы должны, со своей стороны, создавать им условия, благоприятные для работы", - заметил президент.

В конце июля индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщал, что "Курганмашзавод" (КМЗ; единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты; входит в Ростех) и правительство Курганской области выступили с инициативой создания на территории предприятия особой экономической зоны. Шумков тогда уточнял, что речь идет о территории площадью более 60 тыс. кв м, которая на данный момент бездействует.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.