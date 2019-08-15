Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.

Доходы бюджета за отчетный период составили 11,469 трлн рублей, в том числе нефтегазовые - 4,782 трлн рублей, ненефтегазовые - 6,686 трлн рублей.

Расходы бюджета достигли 9,441 трлн рублей. Самыми большими статьями расходов стали: социальная политика (2,884 трлн рублей), национальная оборона (1,610 трлн рублей) и национальная безопасность и правоохранительная деятельность (1,026 трлн рублей).

По итогам 2018 года бюджет РФ впервые с 2011 года сложился профицитным (2,7% ВВП).